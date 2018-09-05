Donanma Komutanlığı davası sanığından çarpıcı ifade

15 Temmuz gecesi yaşananlar darbe davalarında tüm ayrıntısıyla inceleniyor. Donanma Komutanlığı davasının son duruşmasında bir tutuksuz sanık, askerlerin Gölcük Donanma üs komutanı'na "Biz ne yapıyoruz" diye sorduğunu anlattı. Tutuksuz sanık, darbeci aminalin "Ne yapacağız, darbe yapıyoruz. Hükümeti indirdik." dediğini ifade etti.

Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanık Kocaeli'de yargılanıyor.

Yargılama sırasında darbecilerin o geceki sözlerini tutuksuz sanık F.M.M anlattı.

Bir askerin üs komutanı Hayrettin İmren'e o gece "Biz burada ne yapıyoruz?" diye sorduğunu İmren'in ise "Ne yapacağız, darbe yapıyoruz. Hükümeti indirdik. Donanma komutanı gelse tutuklayacağım." dediğini bu sözleri duyunca şoke olduklarını iddia etti.

Tutuksuz sanık, "Denizaltı filosu personelinin darbeciler tarafından rehin alındığının yalan olduğunu ve bize yalan söylediğini anladık. Hayrettin İmren uzaklaştıktan sonra denizaltı filosuna gidip silahlarımızı teslim ettik ve albay rütbesindeki ismini bilmediğim subaya kandırıldığımızı söyledik." dedi.

Dava sürüyor, Hayrettin İmren'in de aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA