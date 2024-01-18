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Türkiye
İHA 18.01.2024 09:34

Dolmuşta unutulan 20 bin lira sahibine teslim edildi

Ordu’da dolmuşta unutulan 20 bin lira, parayı bulan yolcunun ve şoförlerin hassasiyeti sayesinde kısa sürede sahibine teslim edildi.

Dolmuşta unutulan 20 bin lira sahibine teslim edildi

Sabah işe gitmek amacıyla dolmuşa binen Tülay Kahveci, işyerine yakın durakta indikten hemen sonra yanında 20 bin lira bulunan poşetinin olmadığını fark etti.

Kahveci’nin inmesinin ardından bir sonraki durakta dolmuşa binen A.A. adlı kadın, boş koltukta içi para dolu poşeti gördü.

Büyük bir insanlık örneği gösteren A.A, durumu şoföre bildirdi. Aynı dakikalarda poşetinin yanında olmadığını fark eden ve önüne çıkan ilk dolmuşa binerek şoföre durumu anlatan Tülay Kahveci’nin paranın sahibi olduğunu söylemesi üzerine dolmuşlar arasında telsiz irtibatı kuruldu.

"Kayıplar mutlaka yerini buluyor”

20 dakikada sahibine teslim edildi Kısa sürede parasına kavuşan Tülay Kahveci’ye emanetini teslim eden Ordu Özel Halk Otobüsçüleri ve Minibüsçüleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Aşçı, dolmuşlar arası sistem sayesinde bu tür kayıpların kısa sürede bulunabildiğini söyledi.

Aşçı, “Dolmuşlarımız kamera ile on-line olarak 24 saat takip edilmektedir. Dijital dolmuş kartları sayesinde kimin hangi araca bindiğini görüyoruz zaten. Bayan yolcumuzun kayıp parası da bir sonra binen yolcumuzun hassasiyeti ve dolmuşlar arası sistemimiz sayesinde 20 dakika gibi kısa sürede bulundu” dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yılmaz da dolmuşlarda kayıpların mutlaka yerini bulduğunu belirterek, “Yüzde 100 olmasa bile yüzde 90 kayıplar mutlaka yerini buluyor” diye konuştu.

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