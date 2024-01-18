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Türkiye
AA 18.01.2024 08:58

Meteoroloji'den 10 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 10 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Yetkililer, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji'den 10 il için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre rüzgarın yarın akşam ile 19 Ocak Cuma sabahı arasında İstanbul, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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İstanbul Valiliğinden "dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul'da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile cuma günü sabah saatleri arasında kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, meteorolojinin "Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.

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