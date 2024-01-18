Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 09.05'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 18,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yahyalı'da gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şükürler olsun depremden dolayı yaşanan herhangi bir olumsuzluk yok. Rabb'im ülkemizi her türlü afetlerden korusun."

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, derinliği fazla olduğu için depremi hissetmediklerini, ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.