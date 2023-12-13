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Türkiye
AA 13.12.2023 13:06

Dolandırılan mağdur, yeni müşteri gibi davranıp şüphelileri yakalattı

İstanbul'da, bir kişinin kredi kullandırma bahanesiyle 77 bin lirasını dolandırdığı belirlenen 6 şüpheli, kendileriyle yeni müşteri gibi iletişime geçen mağdurla buluştukları kafede suçüstü yakalandı.

Dolandırılan mağdur, yeni müşteri gibi davranıp şüphelileri yakalattı
[Fotograf: AA]

Kredi kullanabilmek için internet üzerinden iletişime geçtiği bazı kişilerce dolandırıldığını öne süren M.A. polise başvurdu. Bu kişinin şüphelilerle buluşması sırasında "Kredi için sigorta yapmamız lazım" denilerek, 77 bin lira dolandırıldığını aktarmasının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çalışma kapsamında mağdur M.A. şüphelilerle tekrar iletişime geçip krediye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine, şüpheliler mağduru Ümraniye'deki bir kafeye çağırdı.

Buluşma yerinde tedbir alan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.Ö. (25), B.A. (32), D.D. (27), M.C.A. (18), S.Ç. (24) ve E.Ç'yi (26) suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada benzer 5 ayrı olaya daha karıştıkları tespit edilen 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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