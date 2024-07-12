Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 12.07.2024 17:49

Dolandırıcılara inandı, 16 milyon lirasından oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde adının terör örgütüne karıştığını söyleyen dolandırıcılara inanan vatandaş, 16 milyon lira dolandırıldı.

Dolandırıcılara inandı, 16 milyon lirasından oldu

Konya Emniyet Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların, kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, yaptığı araştırmada Ereğli'de yaşayan A.I'nın 1,5 ay içinde 6 kez aranarak dolandırıldığını belirledi.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, Ereğli'de yaşayan A.I. isimli vatandaşı 1,5 ay içinde 6 kez arayan dolandırıcıların, A.I'ya 2 evini ve otomobilini sattırıp, birikimleriyle birlikte toplam 16 milyon lirayı başkalarına ait banka hesaplarına havale ettirdiğini belirledi.

Ayrıca şüphelilerin 11 farklı kişiyi de kredi çektirerek ya da yapmış oldukları birikimlerini alarak 3 milyon 870 bin TL dolandırdıklarını tespit edildi.

15 milyon TL vurgunu polis engelledi

Polis, bu sırada şüphelilerin aynı yöntemle iletişime geçtiği başka kişileri de belirleyip, banka hesaplarını bloke ettirerek toplam 15 milyon TL daha vurgunun önüne geçti.

7 şüpheli tutuklandı

Polis, kimliklerini belirlediği telefon dolandırıcısı 7 şüpheli için, Konya merkezli Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin dolandırıcılık suçunu gerçekleştirirken kullandıkları 20 farklı banka hesap numarası sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınarak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER
Dolandırıcılık Konya
Sıradaki Haber
Ankara'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:14
İsrail evini yıktı: Filistinli öğrenci o evde doktora tezini savundu
20:06
Güney Afrika Filistin'le dayanışmaya kararlı
20:03
BM: UNRWA Filistinli mültecilerin hakkını koruduğu için amansız saldırı altında
19:59
UAD İsrail ile ilgili görüşünü 19 Temmuz'da açıklayacak
20:11
Fransa'da Müslüman aileye saldıran kişiye 6 ay hapis
19:02
İçişleri Bakanlığı'nın adını kullanarak sahte kimlik kartı düzenleyen şüpheliler yakalandı
PKK'nın yaraladığı, FETÖ'nün şehit ettiği oğlunun hasretiyle yaşıyor
PKK'nın yaraladığı, FETÖ'nün şehit ettiği oğlunun hasretiyle yaşıyor
FOTO FOKUS
MİT, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere nefes aldırmadı
MİT, yurt dışına kaçan FETÖ'cülere nefes aldırmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ