Dolandırıcılara inandı, 16 milyon lirasından oldu

Konya Emniyet Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların, kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, yaptığı araştırmada Ereğli'de yaşayan A.I'nın 1,5 ay içinde 6 kez aranarak dolandırıldığını belirledi.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, Ereğli'de yaşayan A.I. isimli vatandaşı 1,5 ay içinde 6 kez arayan dolandırıcıların, A.I'ya 2 evini ve otomobilini sattırıp, birikimleriyle birlikte toplam 16 milyon lirayı başkalarına ait banka hesaplarına havale ettirdiğini belirledi.

Ayrıca şüphelilerin 11 farklı kişiyi de kredi çektirerek ya da yapmış oldukları birikimlerini alarak 3 milyon 870 bin TL dolandırdıklarını tespit edildi.

15 milyon TL vurgunu polis engelledi

Polis, bu sırada şüphelilerin aynı yöntemle iletişime geçtiği başka kişileri de belirleyip, banka hesaplarını bloke ettirerek toplam 15 milyon TL daha vurgunun önüne geçti.

7 şüpheli tutuklandı

Polis, kimliklerini belirlediği telefon dolandırıcısı 7 şüpheli için, Konya merkezli Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin dolandırıcılık suçunu gerçekleştirirken kullandıkları 20 farklı banka hesap numarası sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınarak Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.