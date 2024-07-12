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Türkiye
TRT Haber 12.07.2024 16:53

10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 ilde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

10 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Çorum, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Yapılan son tahminlere göre, yağışlar, gelecek 3 saatlik periyotta Balıkesir'in güney ve doğusu, Bursa'nın güneyi, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Kütahya, Eskişehir, Osmaniye, Çorum, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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