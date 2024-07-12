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Türkiye
AA 12.07.2024 16:04

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
[Fotograf: AA]

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1775'inci gününde sürüyor.

Ailelerin eski HDP il binası önündeki eylemine, İstanbul'dan 2005 yılında 17 yaşındayken dağa götürülen Mizgin için Mardin'den gelen anne Gazal ve ağabey Mehmet Nesih Kaydur da dahil oldu.

Anne Gazal Kaydur, gazetecilere Kürtçe, yıllardır kızını görmediğini belirterek, "Kızım neredeysen gel. Aklımdan hiç çıkmıyorsun, seni çok merak ediyorum." dedi.

Ağabey Mehmet Nesih Kaydur ise kardeşine, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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