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Türkiye
AA 12.07.2024 16:37

Darbecilerin şehit ettiği Sevda'nın ailesi, fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşen özel harekat polisi Sevda Güngör'ün ailesinin acısı, tazeliğini koruyor.

Darbecilerin şehit ettiği Sevda'nın ailesi, fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor
[Fotograf: AA]

Güngör'ün ailesi, darbecilerin şehit ettiği kızlarından geriye kalan fotoğraflarla teselli bulmaya çalışıyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Tesisleri'ne darbecilerin yaptığı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Sevda Güngör'ün babası Mehmet ve annesi Nural Güngör, evlatlarının kaybının acısını ilk günkü gibi hissediyor.

Evlerinin bir odasını kızlarının fotoğrafları, diploma ve sertifikalarına ayıran aile, günlerinin büyük bölümünü burada geçiriyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"15 Temmuz gününü düşünmek istemiyorum"

Baba Mehmet Güngör, 15 Temmuz günü kızıyla cuma namazı öncesi konuştuğunu, akşam aradığında ise ulaşamadığını söyledi.

Hain girişimi unutamadıklarını anlatan Güngör, "15 Temmuz gününü düşünmek istemiyorum. O gün bize kara bulut. Evlerimizde yaptığımız köşede fotoğrafları, sertifikaları var. Hangi eve gitsek kızımı orada buluyormuşuz gibi oluyor. Her fırsatta bu odaya giriyoruz ama hayal oluyor sadece." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"O gitti ama biz de bittik"

Anne Nural Güngör de 15 Temmuz darbe girişimi haberini gördüğünde kızını aradığını ancak ulaşamadığını ifade etti.

Kızının cenazesini darbeden birkaç gün sonra aldıklarını aktaran Güngör, o günleri hiç unutamadıklarını dile getirdi.

Anne Güngör, 8 yıldır kızlarının acısını yaşadıklarını vurgulayarak, "15 Temmuz'un gelmesini hiç istemiyorum. 15 Temmuz yaklaştıkça o günler aklıma geliyor." dedi.

Kent merkezindeki ve yayladaki evlerine kızlarının hatıralarını yaşatacak fotoğraflar astıklarını belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Bir yere gitmek istemiyoruz. Bitmiş gibi bir hayatımız var. Hayat devam ediyor ama bizim hayatımız bitmiş. Sabah kalkar kalkmaz kızımızın fotoğraflarına bakıyoruz. 8 yıldır aynı devam ediyoruz. FETÖ mensuplarının Allah belasını versin. Bizim tattığımız acıları kendileri de tatsın. Biz çocuğumuzu kolay yetiştirmedik. 'Anne ben evlenmeyi düşünüyorum. Kendini hazırla, arkadaşımı getireceğim yanına.' dedi. Benimle tanıştıramadan gitti. O gitti ama biz de bittik."

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