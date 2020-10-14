Dolandırıcılar minibüste trafik polislerine yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta Avrupa'ya geçmek isteyen yabancı uyruklu kişileri dolandıran şüpheliler suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir suç örgütünün üyeleri, Avrupa'ya geçmek isteyen yabancı uyruklu 4 kişiyle kendilerini sınıra götürme karşılığında 1800'er TL karşılığında anlaştı.
İstanbul Fatih'te 4 kişiyi aracına alan şüphelilerden biri, sınıra gitmek üzere yola çıktı. Araç, TEM Ispartakule gişelerinde, polis yeleği giyimli, suç örgütünün diğer 3 üyesinin içinde bulunduğu çakarlı bir minibüs tarafından önü kesilerek durduruldu.
Bu sırada olay yerinden geçen trafik polis ekibi, minibüsü fark ederek durdu.
6 kişi gözaltında
Durumdan şüphelenen trafik ekipleri, Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliğine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, polis olmadıklarını belirledikleri dört şüpheliyi gözaltına aldı.
Yabancı uyruklu 4 kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Çalışmalarını sürdüren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiyi daha gözaltına aldı.
Şüphelilerin geçen hafta da Esenyurt'taki bir parkta kendilerini polis olarak tanıttıkları kişileri dolandırarak 6 bin dolar aldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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