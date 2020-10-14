Alınan bilgiye göre, bir suç örgütünün üyeleri, Avrupa'ya geçmek isteyen yabancı uyruklu 4 kişiyle kendilerini sınıra götürme karşılığında 1800'er TL karşılığında anlaştı.

İstanbul Fatih'te 4 kişiyi aracına alan şüphelilerden biri, sınıra gitmek üzere yola çıktı. Araç, TEM Ispartakule gişelerinde, polis yeleği giyimli, suç örgütünün diğer 3 üyesinin içinde bulunduğu çakarlı bir minibüs tarafından önü kesilerek durduruldu.

Bu sırada olay yerinden geçen trafik polis ekibi, minibüsü fark ederek durdu.

6 kişi gözaltında

Durumdan şüphelenen trafik ekipleri, Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliğine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, polis olmadıklarını belirledikleri dört şüpheliyi gözaltına aldı.

Yabancı uyruklu 4 kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Çalışmalarını sürdüren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin geçen hafta da Esenyurt'taki bir parkta kendilerini polis olarak tanıttıkları kişileri dolandırarak 6 bin dolar aldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.