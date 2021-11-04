Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan hekim Ertan İskender, 27 Mayıs'ta hastası Bayram Nargüner'in bıçaklı saldırısına uğramış, eli ve belinden yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Nargüner, müşteki İskender ile taraf avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okumasının ardından mahkeme başkanı, sanığa savunması için söz verdi.

Sanık Nargüner, olay günü randevulu şekilde hastaneye gittiğini, sırasını bekleyip Ertan İskender'le görüştüğünü anlattı.

"Ertan İskender'den özür diliyorum"

İskender'in kendisini azarladığını, bunun üzerine odadan çıktığını ileri süren Nargüner, daha sonra tekrar soru sormak için odaya girdiğini, bir sorun yaşamadıklarını ancak dışarı çıktıktan sonra bir anlık sinirle yanında getirdiği bıçağı çıkartıp bir kez vurarak İskender'i yaraladığını söyledi.

Nargüner, "Ertan İskender'den özür diliyorum. Öldürme kastım yoktur" ifadelerini kullandı.

Mağdur İskender de sanıktan şikayetçi olduğunu, mahkemeden sağlık çalışanlarına şiddeti durduracak bir ceza beklediğini söyledi.

Avukatların beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ocak 2022'ye erteledi.

"Çalışmamı engelleyecek bir durum yok"

Duruşmanın ardından doktor Ertan İskender ile avukatı Özge Kalyoncu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğünü, hala saldırının etkisinde olduğunu belirten İskender, "Sanığı görünce çok kötü hissettim. Umarım caydırıcı bir ceza verilir. Bu ceza sırf benim için değil, sağlık camiası adına da caydırıcı bir ceza olur. Sağlık çalışanlarına şiddetleri bir nebze durduracak bir ceza bekliyorum. Elimi kullanabiliyorum, bir kısıtlılık ve uyuşma söz konusu ama çalışmamı engelleyecek bir durum yok" dedi.

Avukat Kalyoncu da sanığın savcılıkta vermiş olduğu ifadenin tam tersi bir ifade verdiğini, olay günü bıçağı kendisinin yanında getirdiğini duruşmada itiraf ettiğini söyledi.

Sanığın hastaneye randevulu olarak geldiğini söylemesinin doğru olmadığını ifade eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Mahkeme kararıyla hastane kayıtlarına bakılacak. Sanığın randevusuz gelerek artık doktorları taciz boyutuna getirdiği bir durum var. Ertan Bey'e vurulan bıçak darbelerinin sayısı çok önem arz ediyor. Ertan Bey belinden bıçaklanıyor ve parmağının da kesilmesi bu durumda ancak ikinci darbeye bağlı. Şöyle ki bir kişiyi arkadan bıçakladığınızda ancak acısından arkaya döner ve ikinci bir darbe alırsa eli yaralanır. Ancak sanık lehine olarak tek bir darbe vurduğunu söylüyor. Öldürme kastı olmadığını söylüyor. Yaralamaya ilişkin bir beyanda bulunuyor. Bu beyanları bertaraf edecek delillerimiz dosyada mevcut."