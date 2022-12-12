Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Yurdun doğusunda hava sıcaklıkları sıfırın altına inerken birçok ilde buzlanma oluştu.

Erzurum

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar, park ve bahçeleri beyaz örtüyle kapladı.

Bazı vatandaşlar araçları ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

[Fotoğraf: AA]

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, yollarda buzlanma oluştu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 17 santimetre ölçüldü.

[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimlerde etkisini arttırıyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, soğuk hava nedeniyle de bitkiler, ağaçlar kırağı kapladı.

Sarıkamış'ta da sarıçam ormanları karla beyaza büründü, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, bazı dereler buzla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Yüksek kesimlerinde yer yer sisin etkili olduğu Ardahan'da ise kısa süreli yağan kar etrafı beyaza bürüdü.

[Fotoğraf: AA]

Erzincan

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Erzincan kent merkezinde kapalı bir hava hakim olurken yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı ve sis etkisini gösterdi.

Erzincan-Gümüşhane kara yolu güzergahındaki Ahmediye Geçidinde kar yağışı araziyi kaplarken asfalt zeminde tutmadı. Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolda tuzlama ve buzlanmaya karşı çalışma yürüttü.

[Fotoğraf: İHA]