6 Şubat depremleri binaları yıkıp şehirleri yerle bir etti. Birçok kişinin hayatını derinden sarstı. Asrın felaketi, tarifsiz bir acı olarak yüreklere kazındı. Yaşanmışlıklar da enkaz altında kaldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli köyü depremin en çok etkilediği yerlerden birisi.

70 yaşındaki cennet teyzenin tüm hayatı Çiğli'de geçti. Çocukluğu, gençliği ve yaşlılığı. Deprem sadece ondan evini almadı. Aynı zamanda çocukluğunu, anılarını ve hatıralarını da aldı.

"Dışarıdan gelenler bizim köye imrenirdi, eser kalmadı"

Cennet Renkliöz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Köyün hepsi aşağıda, hepsi gitti, şurada 2-3 ev kalmış. Eser kalmadı. Dışarıdan gelenler bizim köye imrenirdi. Şimdi ne var, neye imrensinler? Hep çadır. Çocukken çok güzeldi herkes birbirine gidip gelirdi. Ocakta ateş yakardık ne güzel. Sevdiklerim gitti, evleri yıkıldı. Aşağı indim, şöyle baktım yemin ederim ağladım."

Renkliöz, herkesin hayran olduğu köyünün eski haline döneceği günü bekliyor.