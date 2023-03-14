Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonları: 14 gözaltı
Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler, Söke, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde yürütülen devriyeler esnasında, şüphelendikleri kişileri durdurdu.
Arama yapılan kişilerden 14'ünün üzerlerinden sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu Narkotik
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