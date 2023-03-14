"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden Adıyaman'a 10 kilometre uzaklıktaki Kayaönü köyünün Uğurlu mezrası da etkilendi. Depremde, mezrada bulunan 20 hanenin yarısı hasar görürken, enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybetti.

Mezrada fay hattının geçtiği araziler ortalama 1,5 metre kayarken aynı hat üzerindeki bazı evlerde ise zeminden yükselme oldu. Köylüler, gün aydınlandığında yerleşim yeri zemininin kaydığını ve derin yarıkların oluştuğunu gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD yetkilileri, bölgede yaptıkları incelemelerde zemindeki kaymanın sürdüğünü tespit ederek yerleşim yerinin tahliye edilmesini istedi.

Bunun üzerine mezrada yaşayanlar, geçici olarak 2 kilometre uzaklıkta düz alanda kurulan çadır kente yerleştirildi.

"Artık orada oturmak mümkün değil"

Kayaönü Köyü Muhtarı Rıfat Akgül, depremde hem köyün hem de mezranın hasar gördüğünü söyledi.

Uğurlu'da 100 kişinin ikamet ettiğini belirten Akgül, "Mezramızın zemini kaygan. Artık orada oturmak mümkün değil. Tehlike devam ediyor. Köylüler eşyalarının bir kısmını boşalttılar. Diğer eşyaları da yakın bir zamanda çıkaracaklar. Mağduriyetin giderilmesi için bir an önce yeni yerleşim yeri için yer tespiti ve zemin etütlerinin yapılması gerekiyor." dedi.

Mezra sakinlerinden 70 yaşındaki Mehmet Alagöz de deprem dolayısıyla zeminde derin yarılmaların ve çukurların oluştuğunu anlattı.

Alagöz, "İki depremden de mezramız olumsuz etkilendi. Hayvanlarımız yıkılan ahırlarda telef oldu. Mezramızın zemini sürekli kayıyor. 1,5 metre kayma yaşandı. Takip ediyorum, her gün biraz daha kayıyor. Gece sürekli zeminde hareketlenmeler oluyor. Yetkililer geldi, 'Kesinlikle burada oturmayın, bir an önce boşaltın' dedi. Eşyalarımızın bir kısmını çıkardık, şimdilik çadır kente yerleştik." ifadelerini kullandı.

Hasan Ersönmez de depremden önce mezrada olumsuz bir durum olmadığını dile getirerek, "Depremde oluşan yarıklar iyice açılmaya başladı. Günden güne de kayıyor. Burayı tahliye etmemiz istendi. Büyük korku ve panik yaşıyoruz. Çünkü sürekli kayıyor. Gözle görülür şekilde zeminde yarılmalar yaşanıyor." diye konuştu.

"Tahliye edilmesi doğru bir karar"

Adıyaman Üniversitesi Madencilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ulaş İnan Sevimli de depremin yerleşim yerinde heyelanı tetiklediğini aktardı.

Heyelanların ani ve hareketsiz olarak değil, belli bir süre zarfında meydana geldiğine işaret eden Sevimli, şunları kaydetti:

"Heyelanların olduğu bölgede yarık ve çatlaklar görülür. Ülkemizin çeşitli yerlerinde ve özellikle fay hattı boyunca birçok heyelanlı bölge mevcut. Bunlar depremler sonrasında aktif hale gelebiliyor. 2011 Van Depremi sonucu değişik tip ve boyutlarda 77 heyelan tetiklenmişti. Burada da aynı durumun söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle mezranın tahliye edilmesi doğru bir karar.