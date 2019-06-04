Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ile açık, zamanla parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan'da sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve batı yönlerinden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ağrı ile Ardahan'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 37, Erzincan'da 35, Ağrı ve Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 27 derece.

Kaynak: AA