İstanbul

İstanbul'da bayram coşku ile karşılandı. İstanbullular bayram namazını eda etmek için camileri doldurdu.

Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Erbaş, irat ettiği hutbede, bayram sevincinin hürmete ve ikrama en çok layık olan anne-babayla, acı-tatlı günlerin ortağı, can yoldaşı eşle, evlerin tazecik neşesi ve ümidi olan çocuklarla yaşamak gerektiğini söyledi.

Bayramda, aile büyüklerinin, akrabaların, komşuların, arkadaş ve dostların ziyaret edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin ve kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım." diye konuştu.

Ali Erbaş, bir ramazanı daha yaşamış olmanın şükrünü eda ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bayramları neşe, sevinç ve Allah'ı zikretme günleri olarak niteleyen Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Bayramımız mübarek olsun. Ramazan ayının gündüzünde gecesinde, orucunda teravihinde Rabb'imizin rızasını aramaya gayret ettik. İbadetlerimizi ve iyiliklerimizi çoğaltmaya, sabrımızı ve tevbemizi artırmaya, Kur'an ile beslenip takva elbisesi kuşanmaya çalıştık. Mukabelelerle Peygamberimizin sünnetini ihya ederken, iftar sofralarında lokmamızı sevdiklerimizle ve ihtiyaç sahipleriyle paylaştık. Zekat ve sadakalarımızın bizi mal tutkusundan, dünya hırsından arındırmasını niyaz ettik. Tekbir ve salavatların yükseldiği camilerimizde ümmet olmanın coşkusunu yürekten hissederken, itikafla kulluk bilincimizi tazeledik. Geçen yıllarımızın muhasebesini yaptık. Hata ve günahlarımızdan tövbe ettik, Rahman'ın affına sığındık. İşte böylesine feyizli ve bereketli bir ayın sonunda bayram sabahına ulaştık elhamdülillah."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram sabahında küskünlüklere, dargınlıklara son vermek gerektiğini belirterek, "Müminler ancak kardeştir." ilahi fermanına uyarak muhabbet ve güven bağlarını pekiştirme çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Erbaş, "Ahirete göç eden geçmişlerimizi ve mübarek vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad edelim. İslam beldelerinde darda ve sıkıntıda olan kardeşlerimiz için el açıp Rabb'imize yalvaralım. Onların da barış, huzur ve güven içinde ulaşacağı nice bayramlar için Cenab-ı Hak'tan lütuf ve inayet dileyelim." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, ramazanda kazanılan güzel hasletlerin hayat boyu devam etmesi temennisinde bulunarak, ramazan bereketi ve samimiyetinin daim olmasını diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbesini şöyle tamamladı:

"Başta aziz milletimiz olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabb'imden niyaz ediyorum. Hutbemi Peygamber Efendimiz'in şu hadis-i şerifi ile bitiriyorum, Ey insanlar! Selamı aranızda yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık bağlarınızı gözetin, insanlar uyurken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz."

Ankara

Başkentte vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri Kocatepe Camisi oldu.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş, Ramazan Bayramı namazını Kocatepe Camisi'nde kıldı.

Farklı ülkelerden gelen Müslümanların da geldiği camide namaz öncesi verilen vaazda trafik kazalarına işaret edilerek trafik kurallarına uyulmasının önemi vurgulandı. Bayram hutbesinde de büyüklerin ziyaret edilmesi, hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakılmaması, küskünlüklere, dargınlıklara son verilmesi gerektiği belirtildi.

Kılınan bayram namazının ardından Vali Şahin'in de katılımıyla vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Bursa

Bursa'da binlerce vatandaş, Ramazan Bayramı namazını kılmak için Ulu Cami'ye akın etti.

İzmir

İzmir'de vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Tarihi Hisar Camisi'ne gelen genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde avluda kıldı.

Cemaat, hutbenin okunması ve duanın ardından bayramlaştı.

Bayram dolayısıyla çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen halk camilerde yoğunluk oluşturdu.

Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde yer bulamayan çok sayıda vatandaş, namazını avluda kıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, herkesin birbiriyle kardeşçe bir bayram geçirmesini dileyerek, İslam aleminde süren sıkıntıların sona ermesini temenni etti.

Duanın ardından cami avlusunda bayramlaşan vatandaşlar, daha sonra yakınlarının kabirlerine ziyarette bulunarak, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Bayram dolayısıyla kent merkezindeki çok sayıda camide de yoğunluk yaşandı.

Siverek ilçesinde de vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bayram namazı için camilere akın etti.

Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi'nde kılınan namazda ise yer bulmayan çok sayıda kişi bahçede namaz kıldı.

Namazın ardından vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar etti.

Malatya

Malatya'nın kent merkezinde ilçelerdeki camilerde halk Ramazan Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Darende ilçesinde Somuncu Baba Camisi'ni dolduranlar bayram namazını kılarak dua etti.

Somuncu Baba Külliyesi’nde binlerce kişinin katıldığı namaz sonrasında bayramlaşma programı düzenlendi.

Sabah erken saatlerden itibaren Somuncu Baba adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli ve çağımız mutasavvıflarından Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu.

Bayram namazında okunan hutbede, bayramlaşmanın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapılırken terör operasyonları sırasında şehit olan asker ve polisler için dua edildi.

Namazın ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, cami imam hatipleri tarafından okunan tekbirler ve salavatı şerifler eşliğinde Sakal-ı Şerifi ziyaret etti.

Kahramanmaraş

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Türkiye'nin dördüncü büyüğü Abdulhamithan Camisi'ne akın etti.

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Abdulhamithan Camisi ile kent merkezindeki camileri doldurdu.

Abdulhamithan Camisi'nde kılınan bayram namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Gaziantep

Gaziantep'te camileri dolduran her yaştan kişi, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Camilere sığmayan cemaat ise avluya konulan hasırların üzerinde namazını eda etti.

İl Müftüsü Ahmet Çelik, Ulu Cami'de namaz öncesi verdiği vaazında bayram namazının önemini anlatarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Topçuoğlu Camisi'nde kıldığı bayram namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Batman ve Siirt

Batman ve Siirt'te halk, bayram namazı için camilere akın etti. Halid Bin Velid Camisi'ne gelen genç, yaşlı çok sayıda Siirtli, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Konteyner kentte buruk bayram

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Kilis'te Öncüpınar ve Elbeyli konteyner kentlerindeki camilerde bayram namazı için saf tutan Suriyeliler, ülkelerine barış ve huzur gelmesi için de dua etti.

Bir bayramı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşayan sığınmacılar, cami çıkışında yakınlarıyla bayramlaştı.

Suriyeli Abdullah Abu Hasan, 10 bayramdır ülkesinden uzakta olmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları kucakladığını ifade eden Hasan, "Türk hükümetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Allah, Türk halkından razı olsun." diye konuştu.

Mersin

Mersin, Osmaniye ve Hatay'da çok sayıda vatandaş, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Mersin'de Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne gelen vatandaşlar, önce sabah namazını kıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi, bayram sohbetinde bayramların birlik ve beraberliğin doruğa çıktığı günler olduğunu vurgulayarak küskünlüklerin sona erdirilmesinin önemine işaret etti.

Bayram ziyaretlerinin önemine de değinen Kondi, aile büyüklerinin yanı sıra hastaların ve yaşlıların ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi.

Sohbetin ardından vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı namazda caminin tamamına yakını dolarken, bazı vatandaşlar iç avluda secdeye durdu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Kondi, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşanırken, vatandaşlara şeker ve lokum ikram edildi.

Hatay

Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi, sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Vatandaşlar yoğun ilgi nedeniyle camiye sığmayınca iç ve dış avlularda yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde bayram namazını kıldı.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi.

Namaz sonrasında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası vatandaşlar şehitlik ziyaret edip dualar okudu.

Osmaniye

Osmaniye'de de vatandaşlar erken saatlerde camilere akın etti. Tarihi Envarü-l Hamit Camisi'nde İl Müftüsü Ali Rıza Kocaoğlu'nun vaazının ardından dua edildi. Dua edilmesinin ardından vatandaşlar bayram namazını kıldı.

Namaz sonrası Kocaoğlu, bayramların birlik ve beraberliği pekişmesi, küslerin barışması için vesile günler olduğunu belirterek bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.

Sakarya'da bayram namazı

Sakarya'da vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti.

Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'ni dolduran her yaştan vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Camiye sığmayan cemaat ise avluya konulan hasırların üzerinde namazını eda etti.

İl Müftüsü İhsan Açık da namaz öncesi cemaate vaaz verdi.

Bayram namazını kılmak için camiye gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile İl Müftüsü Açık, cami imamları ve cemaat, hutbenin okunması ve duanın ardından hep birlikte bayramlaştı.

Trakya'da Ramazan Bayramı coşkusu

Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ne akın etti.

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Selimiye Camisi ile kent merkezindeki selatin camilerinden Eski ve Üç Şerefeli camileri doldurdu.

Selimiye Camisi'nde kılınan bayram namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de bayram namazı sonrası Selimiye Camisi'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazında camileri doldurdu.

Kırklareli Hızırbey Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında, bayramların önemli günlerden biri olduğunu söyledi.

Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından cami avlusunda Kırklareli Valiliği'nce bayramlaşma programı düzenlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile Müftü Demirtaş cemaat ile bayramlaştı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını tarihi Orta Cami'de kılmak isteyen vatandaşlar, camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.

Daha sonra tekbirler getirildi ve yapılan dua sonrası cemaat bayramlaştı.

Karabük'te bayram namazı

Karabük'te vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

Safranbolu Merkez Camisi'ne gelen genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in de bulunduğu camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde avluda kıldı.

Cemaat, hutbenin okunması ve duanın ardından bayramlaştı.

Kayseri

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kayseri'de vatandaşlar camilere akın etti.

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Hunat, Bürüngüz ve Mimar Sinan tarafından yaptırılan Kurşunlu Camisi gibi tarihi camileri doldurdu.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, ramazan ayının faziletleri hakkında vaaz verdi. Camilere sığmayan vatandaşların bir kısmı bayram namazını dışarıda kıldı. Namaz sonrası yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bayramlaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram ziyaretleri nedeniyle yola çıkacak vatandaşların trafik kurallarına uymalarını ve sevdikleri ile beraber huzurlu bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar verildi.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Bazı vatandaşlar bayram namazını tarihi Ahi Evran-ı Veli Camisi ve Külliyesinde kıldı.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Vatandaşlar, namazın ardından bayramlaştı.

Kaynak: AA