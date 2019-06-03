Türkiye
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
04 Haziran 2019 Salı 00:58 - Son Güncelleme 04 Haziran 2019 Salı 00:58
Kahramanmaraş'ta, araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent girişindeki yol kontrol noktasında uygulama yaptı.
Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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