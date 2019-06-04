İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, trafikte 3 günlük can kaybı 23'ü buldu.

Alınan tedbirlerle kaza oranı yüzde 61 azaldı

Açıklamada, "Son on yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyinde iken, bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 61 azalarak 8 düzeyine inmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, tedbir alınan 18 ildeki 20 kaza kara noktasında ölümlü trafik kazasının meydana gelmediği belirtildi.

Kaynak: İHA, TRT Haber