AA 09.03.2026 10:30

Doğu'da ulaşıma "kar" engeli: 187 yol kapandı

Van, Bitlis ve Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu'da ulaşıma "kar" engeli: 187 yol kapandı

Van'da kar ve tipi nedeniyle 28 mahalle ve 31 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 59 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 2 gün önce etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerinin sürdüğünü ve günlük yaşamı etkilediğini söyledi.

Kar nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtkan, olası acil durumlara karşı ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Yağış sonrası cadde ve sokaklarda kar birikintileri oluştu, park halindeki araçlar karla kaplandı. Bazı binaların çatılarında da buz sarkıtları meydana geldi.

Muş

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 46 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade etti.

Hakkari'de tüm yollar açıldı

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün kar nedeniyle kapanan 97 yerleşim yerinin yolu karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Ekipler, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Van Bitlis Muş Kar Yağışı
