Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güneyden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 6, Ardahan ve Erzurum’da 9, Ağrı'da 11, Erzincan'da 14, Iğdır'da 20 derece olarak kaydedildi.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 34, Iğdır’da 32, Ağrı'da 30, Erzurum ve Kars’ta 29 ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.