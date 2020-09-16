Haber Giriş: Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde iş yeri yangını
[Fotoğraf: DHA]
Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haramidere sanayi sitesinde, dört katlı binanın bodrumundaki iş yerinde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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