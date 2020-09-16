Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Hatay'ın Antakya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce bir otomobile ardından da ağaca çarptı. Üzerine gelen otomobili son anda fark eden market sahibi ölümden kıl payı kurtuldu.
Kaza, ilçeye bağlı bağlı Narlıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 31 MA 7705 plakalı otomobilin sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce karşıdan gelen otomobile çarptı ardından da yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, üzerine gelen otomobili korna sesleri sayesinde fark eden market sahibi ölümden kıl payı kurtuldu.
O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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