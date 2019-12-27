Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Ağaç, bitki ve araçların karla kaplandığı kentte, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Ağrı'da sürücüler zor anlar yaşadı

Eleşkirt ilçesinde ise etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçe merkezinde üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Esnafın iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştığı ilçede belediye ekipleri de kar küreme çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Kars'ta karla mücadele ekipleri iş başında

Kars'ta da etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi karla kaplandı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de yol ve kaldırımlardaki karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde son yağışların ardından Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA