Sözcü gazetesi davasında karar27 Aralık 2019 Cuma 11:20 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 11:37
Sözcü gazetesi davasında Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı, 7 sanığa ceza verildi, bir kişi ise beraat etti. Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezasına mahkum edildi.
Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı.
Kaynak: AA, DHA