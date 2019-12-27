Türkiye

Sözcü gazetesi davasında karar

27 Aralık 2019 Cuma 11:20 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 11:37

Sözcü gazetesi davasında Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı, 7 sanığa ceza verildi, bir kişi ise beraat etti. Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.