Küçükçekmece'de silahlı maskeli 6 kişi, araçla saat mağazası deposunun önünde durdu.

Araçtan inip güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiler.

Üçü, deponun kapısını kırarak içeri girdi. Biri kapıda bekledi, ikisi vitrinleri boşalttı.

Ve tüm bunları 10 dakikada yaptılar.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganların serbest bıraktığı güvenlik görevlisinin ifadesini alan ekipler, istasyon ve çevresinde delil çalışması yaptı, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Çalınan saatlerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin Lira olduğu ifade edildi..

Kaynak: TRT Haber