10 dakikada 100 bin TL'lik soygun27 Aralık 2019 Cuma 10:44 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 12:44
İstanbul Küçükçekmece'de, dünyaca ünlü markalı saatlerin bulunduğu saat mağazasının deposu soyuldu. Çalınan saatlerin piyasa değeri ise yaklaşık 100 bin Türk lirası.
Küçükçekmece'de silahlı maskeli 6 kişi, araçla saat mağazası deposunun önünde durdu.
Araçtan inip güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiler.
Üçü, deponun kapısını kırarak içeri girdi. Biri kapıda bekledi, ikisi vitrinleri boşalttı.
Ve tüm bunları 10 dakikada yaptılar.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganların serbest bıraktığı güvenlik görevlisinin ifadesini alan ekipler, istasyon ve çevresinde delil çalışması yaptı, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Çalınan saatlerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin Lira olduğu ifade edildi..
Kaynak: TRT Haber