Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçelerden Bahçesaray'da 70, Başkale'de 35, Gürpınar'da 24 ve Çatak'ta 3 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, yolu kapalı yerleşim birimlerine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.

[Fotoğraf: AA (Muş) ]

Muş'ta 56, Bitlis'te 28, Hakkari'de de 95 köy ile 216 mezranın yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Adıyaman'da 94 yerleşim yerine ulaşım engeli

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 94 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan, Kahta ve Sincik ilçelerinde toplam 34 köy ve 60 mezraya ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Kaynak: AA