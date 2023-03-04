Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksama, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Öte yandan toz taşınımı beklenen Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Ezincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Etiketler: Hava Durumu Toz Taşınımı
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