Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası kentte arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kahramanmaraş'taki çalışmaları ve ekiplerin koordinatörlüğünü yapan Gezginç, depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalarda 2,7 milyon litre yakıt harcandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

118 enkaz kaldırıldı, 70 enkazın kaldırma çalışmaları sürüyor

Rakamların büyüklüğünün yapılan çalışmalarla doğru orantılı olduğuna işaret eden Gezginç, "Yıkılan binalardan 468 bin ton enkaz kaldırıldı. 70 enkazın kaldırma çalışmaları devam ediyor. 118 enkazın kaldırma çalışmaları bitti. İlk günden itibaren yaranın ne kadar derin olduğu, bu felaketin asrın felaketi şeklinde nitelendirildiği aşikar" ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Devletin bütün unsurlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Gezginç, şunları dile getirdi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı benim temsil ettiğim bir bakanlık ama diğer bakanlıklar da kendi üzerlerine düşen vazifeyi yapıyor. Bunu hem bir Kahramanmaraşlı hem de bir çalışan olarak ifade etmek zorundayım. Sadece devlet değil, gerçekten bu felaket esnasında millet, devlet, tüm Türkiye, tüm unsurlarıyla kenetlendi, hepsine müteşekkiriz. Biz bu halkla, bu devletle çok güçlü bir yapıyız. İnşallah en kısa sürede yaralarımız sarılacak, en kısa sürede hayat kaldığı yerden devam edecek. Tabii kayıplarımız unutulmayacak ama bir şekilde bu şehri yeniden ayağa kaldırmak, bu ülkeyi ayağa kaldırmak hepinizin borcu, hepimizin görevi."