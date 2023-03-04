İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli daha savcılıktaki ifade işleminin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen S.T'nin aralarında olduğu 19 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 24'e yükseldi. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında iş insanlarının da bulunduğu mağdurlara yönelik silahla tehdit, nitelikli yağma, şantaj ve benzeri suçlar işlediği iddia edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Mart'ta, İzmir'in yanı sıra Aydın ve Adana'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen S.T'nin de aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i dün tutuklanmıştı. 25 şüpheli de dün adliyeye sevk edilmişti.