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Türkiye
TRT Haber 18.12.2024 05:59

Doğu Karadeniz'in doğusu için sağanak, kar ve fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak, yer yer yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in doğusu için sağanak, kar ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri (1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı bekleniyor. Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Ayrıca, Karadeniz'de Kastamonu-Sinop ile Doğu Karadeniz açıklarında günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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