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Türkiye
AA 18.12.2024 02:03

Drift atan sürücü polis aracına çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yapan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu polis aracına çarpınca yakalandı. Ehliyetine 8 ay süreyle el konulan ve aracı 2 ay trafikten men edilen sürücüye 40 bin 178 lira ceza kesildi.

Drift atan sürücü polis aracına çarptı
[Fotograf: AA]

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda polis ekipleri, drift yaparak trafiği tehlikeye atan otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü M.S.K, yaşanan kovalamacada İkizli Çeşme Sokak girişinde geri manevra yaptığı sırada polis aracına çarpınca yakalandı.

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü MS.K'ye, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak", "tehlikeli ve alkollü araç kullanmak" "dur ihtirana uymamak" suçlarından 40 bin 178 lira ceza uygulandı.

Ayrıca ehliyetine 8 ay süreyle el konulan sürücünün aracı da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

Araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

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Drift Kocaeli
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