83 yaşındaki Necati amca: Vallahi cepheye çağırsalar, bedenen ve ruhen askerim

Nevşehir Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanlığında görevli ekipler, Hacıbektaş-Kırşehir kara yolunda trafik uygulaması yaptı.
Otomobili ile seyir halinde iken uygulama noktasında durdurulan Necati Kara (83), aracını park ettikten sonra askerlik yaptığı dönemden ezberinde kalan "Jandarmanın tanımı"nı okudu.
Kadın jandarma personelinin askerliği ne zaman yaptınız sorusuna "1961 yılında yaptım" cevabını veren Kara, hiç izin kullanmadan 2,5 yılda vatani görevini tamamladığını belirtti.
Ekipleri gülümseten diyalog, yaka kamerasına yansırken Kara, "Cepheye çağırsalar bedenen, ruhen askerim." dedi.
Kara, kontrollerinin ardından yoluna devam etti.
December 17, 2024