Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz'e fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in doğusunda, akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.
Genel Müdürlükten yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Karadeniz Bölgesi Meteoroloji
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