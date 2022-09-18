Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'nun bazı seferlerine 'olumsuz hava' engeli
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) iki seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 11.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi yapılamadı.
12.30'daki (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi ise olumsuz hava şartlarından iptal edildi.
Etiketler: Deniz Otobüsü
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