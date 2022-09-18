Bursa’da bir işyerinin reklam direğinin değişimi sırasında vince bağlanan 8 metre uzunluğunda 4 tonluk çelik direk bağlanan halatların kopması sonucu devrildi.

O sırada direğin altında bulunan ve değişimi izleyen bir kişi, direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Meraklı vatandaş, kıl payı kurtulduğu olayın şokunu uzun süre atlatamadı.