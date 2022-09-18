Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 tonluk direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Bursa’da bir işyerinin 4 ton ağırlığındaki reklam direğinin değişimi sırasında halat koptu. O sırada değişimi izleyen bir kişi, direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa’da bir işyerinin reklam direğinin değişimi sırasında vince bağlanan 8 metre uzunluğunda 4 tonluk çelik direk bağlanan halatların kopması sonucu devrildi.
O sırada direğin altında bulunan ve değişimi izleyen bir kişi, direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Meraklı vatandaş, kıl payı kurtulduğu olayın şokunu uzun süre atlatamadı.
Etiketler: Bursa
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