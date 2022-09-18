"Tehdit”, “Suçu ve Suçluyu Övmek”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma”, “Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret” suçlarından aranan Emre Olur'un Makedonya'da olduğu tespit edilmişti.

Yapılan görüşmeler sonucunda Olur Arnavutluk'ta gözaltına alındı.

Sedat Peker'in açıklamalarını kendi Twitter hesabından paylaşan Emre Olur, İnterpol ekiplerince Tiran'dan uçakla saat 09.15'te İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

EGM'den Emre Olur'a ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Sedat Peker suç örgütü üyesi Ahmet Emre Olur'un, Türkiye ve Arnavutluk İçişleri bakanlarının doğrudan görüşmeleri sonucu Tiran Havalimanı'nda dün saat 06.00'da gözaltına alındığını, bu sabah Türk yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, "tehdit", "suçu ve suçluyu övmek", "hakaret", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "basit yaralama", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından adli makamlarca ulusal seviyede aranan Sedat Peker suç örgütü üyesi Olur'un, yer tespitine yönelik çalışmalar kapsamında 23 Mayıs 2021'de Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya gittiği tespit edildi.

Olur'un, Kuzey Makedonya ve Balkan ülkelerinin İnterpol birimleri ile yer tespitine yönelik yazışmalar yapıldıktan sonra görüşmeler sürerken 12 Eylül 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gittiği belirlendi.

16 Eylül'de Olur'un, BAE'den sınır dışı (deport) edileceği bilgisi Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği tarafından EGM'ye iletildi.

Güvenlik güçlerince yapılan takip sonucu Sırbistan'a gideceği belirlenen Olur için Sırbistan makamları, "uluslararası yolcu" statüsünde olması nedeniyle sınır dışı talebine olumlu yanıt veremedi.

Sırbistan'dan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geçeceği tespit edilen Olur'un, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü ve İnterpol'ü ile kurulan temas ve İçişleri bakanlarının doğrudan görüşmeleri sonucu Tiran Havalimanı'nda dün saat 06.00'da Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınması sağlandı.

Bu kapsamda Tiran'a giden İnterpol ve KOM Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Ahmet Emre Olur, bugün saat 06.30'daki uçuşla Tiran'dan teslim alınarak sorgulama ve adli işlemleri için İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Emniyet teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim." ifadesini kullandı.