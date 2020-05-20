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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerine döndü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde görüldüğü Doğu Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın, sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Tunceli'de 32, Erzincan'da 30, Iğdır'da 27, Ağrı'da 24, Erzurum ve Kars'ta 23, Ardahan'da 20 derece olacak.
Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta sıfır, Ağrı'da 2, Erzurum'da 4, Erzincan'da 6, Tunceli ve Iğdır'da 12 derece ölçüldü.
Etiketler: sıcaklık doğu anadoluSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:58
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