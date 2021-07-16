Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Bölge genelinde ise bulutlu hava bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı, kuzey ve doğu kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
En yüksek sıcaklık Tunceli'de görülecek
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 36, Erzincan'da 34, Iğdır'da 31, Ağrı'da 28, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 25 derece olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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