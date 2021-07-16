Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacının 9 milyonuna yakınının yetiştiği Malatya'da hasat dönemi sürüyor.

Gaziantep baklavası ve Aydın incirinden sonra Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret tescili verilen üçüncü ürün olan Malatya kayısısında bu yıl 391 bin 88 ton rekolte bekleniyor.

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Temmuz sonunda hasat dönemi bitiyor

Kuru kayısı ihracatının yüzde 85'ini karşılayan Malatya'da, 15 Haziran'da başlayan hasat dönemi, temmuz ayı sonunda sona eriyor.

15 bin işçi ile hasadı devam eden kayısının kilosu, boyutu ve kalitesine göre 10 ila 30 TL arasında alıcı buluyor.

Bu yılın verimli olduğunu belirten çiftçiler ise fiyatın kendilerini memnun ettiğini söylüyor.

Üreticiler, kayısıların büyük bir bölümünü güneşte kurutup, çekirdeğinden ayırdıktan sonra depolayarak, kuru olarak satıyorlar.