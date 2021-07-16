Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulundu
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın, evinde tarihi eser niteliğinde satışa hazır objeler bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler evde ibrik, metal obje ve süs eşyası buldu.
Şüpheli M.A. gözaltına alındı, ele geçirilenler Hatay Müzesi yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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