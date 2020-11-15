Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır 3, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 4, Erzurum ile Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Termometrenin sıfırın altında 9 dereceyi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi, bu sıcaklık ile bölgede en soğuk yerleşim yeri oldu.

Öte yandan, Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları ve yol kenarlarındaki su birikintileri buz tuttu. Bitkiler ve ağaç dallarının da kırağı tutmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 14, Iğdır'da 13, Ağrı'da 10, Kars ve Erzurum'da 9, Ardahan'da ise 8 derece olması öngörülüyor.