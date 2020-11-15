İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1927 iş yeri denetlendi, 20 bin 15 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 28, maske takmayan 195, sosyal mesafe kuralına uymayan 19 ve yasaklanan yerlerde sigara içen 65 kişi ile tedbirlere riayet etmeyen 12 işletmeciye idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli de yakalandı.

Ayrıca koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine ilişkin denetimlerde de 1117 araç ve sürücüsü kontrol edildi.