Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te hırsızlara uyuşturucu satan 6 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te hırsızlık zanlılarına çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin hırsızlık yapan kişilere çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Tışlaki Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.
Adreste yapılan aramada hassas terazi, esrar ve sentetik uyuşturucu, çalıntı dizüstü bilgisayar, 3 teyp, ses sistemi ve oto camı kırma aparatı ele geçirildi.
Ekiplerce 4 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Haberler
- 10:25
- 10:37
- 10:05
- 10:28
- 09:56
Sıradaki Haber
İstanbul'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz