İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin hırsızlık yapan kişilere çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Tışlaki Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda 6 zanlıyı yakaladı.

Adreste yapılan aramada hassas terazi, esrar ve sentetik uyuşturucu, çalıntı dizüstü bilgisayar, 3 teyp, ses sistemi ve oto camı kırma aparatı ele geçirildi.

Ekiplerce 4 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.