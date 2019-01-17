Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görülmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının 3-5 derece azalması beklenen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Muş'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 5, Van ve Hakkari'de 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 2, Muş'ta 1, Hakkari'de 0 ve Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı görülüyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 4-6 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA