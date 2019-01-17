Türkiye
Kahramanmaraş'ta toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü
17 Ocak 2019 Perşembe 08:55 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 08:55
Kahramanmaraş'ta henüz kullanılmayan Kuzey çevre yolunun bulunduğu istinat duvarı toprak kayması sonucu çöktü.
Merkez Onikişubat ilçesi Şaçaklızade Mahallesi'nde, Kuzey çevre yolu istinat duvarının bulunduğu alanda toprak kayması oldu.
İstinat duvarının yıkılmasıyla yolda kaya ve toprak yığınları oluştu. Çökme sonrası bölgeye giden yollar belediye ekiplerince kapatıldı.
Kaynak: AA
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