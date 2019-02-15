Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da, gece saatlerine kadar ise Erzincan'da aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Erzurum, Iğdır ve Erzincan'da yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Ağrı, Kars ve Ardahan'da ise aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gecenin en düşük sıcaklığı Ardahan'da görüldü

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, Erzincan'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 7, Kars'ta 8, Ağrı'da 9 ve Ardahan'da 12 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 10, Erzincan'da 3, Erzurum'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ağrı'da 4 ve Ardahan'da 5 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 34, Erzurum'da 25, Ardahan'da 18, Kars'ta 16, Erzincan'da 1 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Ergan'da 95, Palandöken'de 93, Konaklı'da 90, Sarıkamış'ta 85 ve Yalnızçam'da 30 santimetre olarak belirlendi.

Bölgede, son 24 saatte metrekareye Ağrı'da 6, Kars'ta 4, Ardahan'da 3, Erzurum'da 3 ve Erzincan'da 1 kilogram yağış düştü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Kaynak: AA