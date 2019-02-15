Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in CİMER'e yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

CİMER, BİMER ve Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığına geçen yıl 3 milyon 429 bin 294 başvuru yapıldığını bildiren Oktay, CİMER’e yapılan başvuruların okunmasında 25 personelin görev yaptığını kaydetti.

Başvurulara verilen cevap sayısı 4 milyon 189 bin 731

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, başvurulara verilen cevap sayısının 4 milyon 189 bin 731 olduğunu belirterek, cevap sayısının başvuru sayısından fazla olmasının, başvuruya ilgisi nedeniyle birden fazla kurum tarafından cevap verilmesinden kaynaklandığını vurguladı.

Yanıtında, CİMER başvurularının konulara göre dağılımını da sıralayan Oktay, “Kamu/özel sektör çalışanları, mahalli hizmetler, CİMER başvuru işlemleri, yükseköğretim ve sağlık şeklindedir.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA