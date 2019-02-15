Adana’da özel halk otobüsü sürücüsü Orhan Can seyir halindeyken yolcularını canını hiçe sayarak cep telefonunda okey oynadı. Bu sırada bir yolcu da cep telefonu kamerasıyla okey oynayan otobüs şoförünü görüntüledi.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından trafik polisleri sürücünün izini sürmeye başladı. Sivil trafik polisleri D-400 karayolu Dörtyol kavşağı civarında bulunan duraklarda otobüsleri tek tek incelemeye aldı.

Mavi kaplama sürücüyü ele verdi

Otobüslerde inceleme yapan sivil polis ekipleri, aracın şoför bölümünün solunda yer alan mavi kaplamadan sürücüyü tespit etti. Halk otobüsü şoförü Orhan Can, polise direksiyon başında okey oynadığını itiraf etti. Bunun üzerine olay yerine resmi trafik polis ekipleri geldi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve telefonla uğraşmaktan para cezası kesilen sürücü adli işlem yapılmak üzere polis merkezi ekiplerine teslim edildi.

Halk otobüsü şoförü Orhan Can basın mensubunun neden okey oynadınız sorusuna, "Zamanım vardı, beklerken o arada açmışım. Dalgınlığıma geldi. Kendi kendime zarar verdim. Yaptığım hatanın bedelini çekiyorum" diyerek kendisini savundu.

Sürücüye 343 lira para cezası kesildi

Polis sürücüye trafik kurallarına uymamaktan 108 lira para cezası ve 20 ceza puanı, seyir halindeyken telefon ile oynama suçundan 235 lira ve 10 ceza puanı cezaları verdi. Ayrıca sürücü 100. Yıl Polis Merkezine teslim edilerek hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma, araçları tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme suçundan hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA