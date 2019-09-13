Siraç, Ömer, Abit, Ahmet, İhsan, Mehmet ve Sinan... Henüz 15'inde olan da vardı, 45 yaşında olan da. Masum canlar, bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit oldu. Ocaklara ateş düştü, geride babasız 13 çocuk ile gözü yaşlı aileler kaldı.

Ekmek parası için odun toplamaya gittikleri ormanlık alandan eve dönüyorlardı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde köylüleri taşıyan sivil araç, teröristlerin tuzakladığı patlayıcı ile infilak ettirildi. Hain saldırıda 7 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı.

Sivil şehitlere son görev için Diyarbakır, Muş ve Batman'da tören düzenlendi.

Siraç, Ömer ve Abit Yıldız ile Ahmet Ay'ın cenazeleri Kulp ilçesinde kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törendeydi. Konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi:

"Muharrem ayındayız. Hazreti Hüseyin'in şehadetinin içerisinde olduğu, bizi yine bizle buluşturduğu bir ayın içerisindeyiz. Hüseyinlerimizi uğurluyoruz. Ömer 15 yaşındaydı, mazlumdu. Siraç ailesini, eşini, iki çocuğunu bırakarak Allah'a kavuştu, Hüseyin gibi. Biliriz ki ekmeğine giden ibadetine gider. Ahmet de aynı. İnancımız bize 'sabredin' der. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu milletin birlik hamuruna sahip çıkmanıza minnettarız. Sizinle beraber olan, bu çocuklarımıza dua eden milyonlarca kardeşiniz var. Allah bizi Ömer, Abit, Ahmet ve Siraç'ımıza mahcup etmesin. Sığınacağımız yer Allah'tır. Cumhurbaşkanımız, başsağlığı ve sabır diliyor."

Kulp halkı örgüte tepkisini dile getirdi. Törende teröre lanet sesleri yükseldi.

4'ü Kulp'ta, 2'si Batman'da 1'i de Muş'ta toprağa verildi

Kılınan cenaze namazının ardından 4 şehit gözyaşları arasında toprağa verildi.

Saldırıda şehit olan İhsan Çelikbilek ve Mehmet Bozyel için de memleketleri Batman'da tören düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da törene katıldı. İhsan Çelikbilek'in cenazesi Batman merkezde, Mehmet Bozyel'inki de Beşiri ilçesinde toprağa verildi.

Şehitlerden Sinan Diger için ise Muş'ta uğurlama töreni düzenlendi. 5 çocuk babası Diger, törenin ardından göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: TRT Haber